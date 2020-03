Plan de reactivación de la economía será revelado el 5 de abril, afirma AMLO

El presidente López Obrador afirmó que el domingo 5 de abril se realizará su informe trimestral de actividades

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dejó en claro que el próximo domingo 5 de abril dará su informe trimestral de actividades de su Administración.

El mandatario mexicano aseveró que en dicho informe solo estarán presentes 50 personas debido a las medidas implementadas por el Gobierno de la Ciudad de México para combatir el coronavirus (COVID-19).

“Voy a informar el día 5 de abril mi informe trimestral, nada más van a estar prácticamente ustedes. Tenemos que ser 50, a nivel nacional son 100, pero aquí en la ciudad son 50 y separados”, expresó.

López Obrador argumentó que en este informe se darán a conocer “tanto lo que tiene que ver con la salud y el plan de la reactivación de la economía“.

Previamente, sobre los avances en las obras de su gobierno, aseguró que los “conservadores” buscan apoderarse de la conducción del país, razón por la cual buscan que el mandatario se vaya al “retiro, a la cuarentena“, ante la situación del coronavirus (COVID-19).

En su conferencia matutina de este lunes, López Obrador volvió a dejar en claro que no cancelará los proyectos prioritarios de su gobierno, “¿de qué quieren su nieve?” señaló.

Afirmó el mandatario que este lunes sesionará el Consejo de Salubridad General de México con el objetivo de realizar un balance de la pandemia del coronavirus (COVID-19) y aprobar nuevas medidas.

Adelantó que se insistirá en que la población se quede en casa para tratar de disminuir el crecimiento de los contagios.

En la misma conferencia, López Obrador confirmó que el pasado domingo sí ocurrió el saludo entre él y la mama de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán en Badiraguato, Sinaloa, y señaló que lo hizo “por una cuestión humanitaria“.

“Sí la saludé. Hicieron un escándalo nuestros adversarios, los conservadores (…) Ella fue a donde se hizo la explicación sobre el camino y me dijeron que quería saludarme, me bajé de la camioneta y me bajé. Ya dije la peste funesta es la corrupción, no un adulto mayor que merece todo mi respeto, independientemente quién sea su hijo y lo seguirá haciendo”, apuntó ante medios en la conferencia matutina.

Con información de López-Dóriga Digital