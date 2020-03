Saludo a la mamá de ‘El Chapo’, una cuestión humanitaria: AMLO

López Obrador confirmó saludo con la mamá de 'El Chapo' Guzmán; ella le entregó carta donde pide ayuda para ver a su hijo, preso en EE.UU.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que el pasado domingo sí ocurrió el saludo entre él y la mama de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán en Badiraguato, Sinaloa, y señaló que lo hizo “por una cuestión humanitaria“.

López Obrador confirmó que ayer en Badiraguato, Sinaloa, saludó a la mamá del ‘Chapo’ Guzmán. Aseguró que su encuentro se debió “a una cuestión humanitaria“. Más en: https://t.co/bpKPV36SN3 pic.twitter.com/cT5n5NOvxd — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) March 30, 2020

“Sí la saludé. Hicieron un escándalo nuestros adversarios, los conservadores (…) Ella fue a donde se hizo la explicación sobre el camino y me dijeron que quería saludarme, me bajé de la camioneta y me bajé. Ya dije la peste funesta es la corrupción, no un adulto mayor que merece todo mi respeto, independientemente quién sea su hijo y lo seguirá haciendo”, apuntó ante medios en la conferencia matutina.

Señaló que a veces “le tendrá que dar la mano a delincuentes de cuello blanco”, por lo que consideró que debió extenderle la mano a la madre de Guzmán Loera.

“¿Cómo le voy a dejar la mano tendida a una señora? De las cosas que más me duelen en estas giras es nio poder dar la mano, abrazar, pero por las medidas estoy procurando guardar sana distancia, y voy a seguirlo haciendo. La verdad es irrespetuoso si voy con la señora y le hago así, es muy difícil humanamente. No soy un robot, tengo sentimientos”, señaló.

En su visita a Badiraguato, @lopezobrador_ saludó a María Consuelo Loera Pérez, madre de Joaquín "El Chapo" Guzmán. "Ya recibí su carta", le dijo el presidente. pic.twitter.com/EU97oevtT7 — Juan Pablo Pérez Díaz (@PerezDiazMX) March 30, 2020

“Claro que no (significa nada el saludo), es una cuestión humanitaria, lo haría ante a cualquier circunstancia parecería, aunque se me vengan encima los conservadores, los asalariados al servicio del conservadurismo”, refirió.

López Obrador argumentó que la mamá de ‘El Chapo’ le entregó una carta en donde le pedía ayuda para ver a su hijo, quien actualmente está recluido en un a prisión de máxima seguridad de los Estados Unidos.

“Me entregó una carta porque tiene 92 años. Todavía no conozco una madre que acepte la culpa de un hijo, tienen un amor especial, sublime a los hijos. Que no lo ha visto en cinco años y no se quiere morir sin verlo, me pide que la ayude en gestiones para que el gobierno de los Estados Unidos le permite viajar para ver a su hijo, voy a hacer el trámite. Esto depende de la Embajada de los Estados unidos, por cuestiones humanitarias se le debe de permitir ir. Lo haría por cualquier ser humano”, argumentó.

López Obrador, finalmente, acusó de hipócritas a quienes criticaron dicho saludo, el cual se viralizó la tarde y noche del domingo en redes sociales.

“Es la hipocresía del conservadurismo, yo me reúno con la señora, la saludo y hubo un gobierno conservador que negoció con el hijo de la señora, y no dicen nada. De verás que son hipócritas, esa es la verdadera doctrina del conservadurismo., que acepten que no somos iguales, no establecemos relaciones de complicidad con nadie”, refirió.

Revelarán contenido de la carta

El presidente López Obrador adelantó que hará público el contenido de la carta entregada por la madre del Chapo Guzmán el pasado domingo en Badiraguato, Sinaloa.

“Le pido a la señora que me comprenda y que no tenemos nada que ocultar. No hay nada que pueda avergonzarnos ni a ella ni a mí”, refirió el mandatario en conferencia de prensa.

Al respecto de la carta, López Obrador adelantó que su gobierno apoyará el trámite enviando la carta a las autoridades estadounidenses, gestionado todo por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

López Obrador afirmó que la autorización de viaje a Estados Unidos para la señora María Consuelo Loera no depende de su gobierno, sino de Estados Unidos y su Embajada en México.

Con información de López-Dóriga Digital