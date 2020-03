“¿De qué quieren su nieve?”, AMLO dice que ni un paso atrás en sus proyectos prioritarios

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseguró que los “conservadores” buscan apoderarse de la conducción del país, razón por la cual buscan que el mandatario se vaya al “retiro, a la cuarentena“, ante la situación del coronavirus (COVID-19).

“¿De qué quieren su nieve?”, fue la respuesta de López Obrador a los críticos de su gobierno. Asegura que no habrá “ni un paso atrás” en sus proyectos prioritarios.

En su conferencia matutina de este lunes, López Obrador volvió a dejar en claro que no cancelará los proyectos prioritarios de su gobierno, “¿de qué quieren su nieve?” señaló.

“Quisieran que yo desapareciera, que me vaya al retiro, a la cuarentena, ayer hablaba de eso. En política nunca hay vacíos de poder, siempre se llenan, si no hay conducción pues entonces les dejamos el terreno a estos irresponsables, conservadores, corruptos, no. Va a seguir habiendo conducción responsable para la transformación del país, al mismo tiempo vamos a salir airosos de esta epidemia, mucho ánimo. Vamos a triunfar”, dijo.

“Quieren que cancelemos estas obras, que ante la crisis se cancela la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y la refinería, les contesto ¿de qué quieren su nieve? Estoy muy atento a sus propuestas tan racionales, bien fundadas, con tantos argumentos. Ni un paso atrás, tenemos que reactivar la economía lo más pronto posible”, argumentó.