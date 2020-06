México logra, por quinta vez en su historia, un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU

“La naturaleza de los fenómenos en los que estamos inmersos, son propicios para fortalecer la participación de las organizaciones regionales”, refirió.

Sobre los Operativos de Mantenimiento de la Paz que realiza la ONU por instrucciones del Consejo de Seguridad, México propondrá mantener un alto al fuego por la vía de la razón y la justicia.

“Claro está que sin paz no hay desarrollo posible y, sin desarrollo, es poco probable reducir la desigualdad. Si no se reduce la desigualdad no puede haber justicia. De ahí la complejidad de los operativos de paz modernos. No se trata solo de ejercer atribuciones coercitivas, que terminan en algunos casos siendo necesarias, sino de construir una paz duradera: poner toda la inteligencia disponible –en el sentido más amplio– para el mantenimiento de la paz”, expresó de la Fuente Ramírez en enero pasado.

En enero mismo, de la Fuente aseguró que el país refrenda su compromiso con los principios de la ONU.

Recalcó que la paz y seguridad internacionales, el desarrollo sostenible con justicia, y la protección de los derechos humanos, son tesis de la ONU totalmente compartidas por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.