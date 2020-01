Gobierno de Yucatán invertirá 2 mil 600 mdp en seguridad, asegura Mauricio Vila

Mauricio Vila, gobernador de Yucatán, informó que su administración invertirá 2 mil 600 millones de pesos en seguridad.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga en Grupo Fórmula, Vila Dosal explicó que el monto se ha utilizado para la compra de cámaras, detectores de placas, equipamiento, vehículos y, principalmente, para invertir en capital humano; en el marco del programa “Yucatán Seguro“.

Vamos a ser el estado de la República que va a tener el mayor número de cámaras per cápita, y también seguimos invirtiendo mucho en nuestro capital humano, en nuestros policías”, aseguró.

Vila Dosal comentó que su gobierno trabaja para que los policías tengan cuatro beneficios fundamentales: mejores sueldos, servicios de salud de calidad para los oficiales y sus familias, acceso a una vivienda y becas para que los hijos de los agentes puedan estudiar en cualquier escuela, pública o privada.

¿Por qué hacemos esto? Yo creo que si un policía sabe que sabe que si es honesto y hace su trabajo, tiene las necesidades de su familia solventadas, pues va a cuidar su trabajo”, argumentó.

“Y también el policía sabe que el día de mañana si no hace bien su trabajo, se corrompe, pues va a tener que llegar a decirle a su esposa que ya no hay casa, o va a tener que llegar a decirle a su hijo que ya no va a haber beca”.