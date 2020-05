Exsecretarios de Salud dejaron “cementerio de hospitales”, asegura López Obrador

López Obrador criticó que los exsecretarios de Salud hayan dejado un “cementerio de hospitales y centros de salud”

Ante la crítica de exsecretarios de Salud sobre la estrategia del actual gobierno federal para enfrentar la pandemia del coronavirus COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que durante su tiempo en la dependencia, estos exfuncionarios dejaron un “cementerio de hospitales y centros de salud”.

“Respeto esas posturas, pero tiene que ver con intereses políticos, partidistas, todos ellos estuvieron en gobiernos opositores a nuestro movimiento y yo creo que ya los mexicanos saben quién es quién”, expuso el mandatario federal en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

“No miento: lo estamos levantando (el Sistema de Salud). Lo dejaron en ruinas, imperó la corrupción; se robaban hasta el dinero de las medicinas. Cientos de hospitales, inconclusos por todo el país, un cementerio de hospitales, de centros de salud abandonados”, expresó.

López Obrador dijo respetar el derecho que los exsecretarios de Salud critiquen la estrategia del actual gobierno contra el COVID-19.

“Tienen todo el derecho de opinar, de criticar, de disentir, pero es la gente la que tiene que opinar sobre esto. Yo decía que eso que llamaban Seguro Popular ni era seguro ni era popular, no había medicinas, no había médicos y mucha corrupción, muchísima. Es natural que ellos no vean con buenos ojos lo que estamos haciendo, pero qué bueno que hay este debate”, refirió.

