Exfiscal de Jalisco alerta que crimen organizado rebasó a las autoridades

Eduardo Almaguer Ramírez, exfiscal de Jalisco, lamentó que los grupos criminales hayan rebasado a las autoridades con la entrega de despensas en municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara, hecho que calificó como una muestra de impunidad.

Un video que circula en redes sociales muestra a por lo menos cuatro sujetos, dos de ellos portan armas de uso exclusivo del ejército, afuera del Centro Cultural Constitución en la colonia del mismo nombre en el municipio de Zapopan, quienes entregan bolsas con alimentos a personas de la tercera edad.

Durante la sesión de cabildo en el ayuntamiento de Guadalajara, donde el exfuncionario estatal es regidor, hizo un llamado de atención para que este tipo de hechos no vuelvan a repetirse y se otorgue todo el apoyo a las corporaciones policiacas para combatir a los criminales.

Alertó al pleno del ayuntamiento tapatío que estos hechos han involucrado a jóvenes, niños y ahora a adultos mayores y pidió levantar la voz para que no se repitan este tipo de situaciones que ponen en riesgo a ciudadanos.

No pueden las instituciones ser rebasadas, hablo del gobierno en su conjunto (…) Si nos quedamos callados va a seguir sucediendo , lo vamos a seguir viendo de manera normal y van a seguir ganando terreno los criminales ”, advirtió.

La intervención de Eduardo Almaguer se realizó en el marco de la aprobación de las reglas de operación de un programa de entrega de despensas a población vulnerable durante 2020, el cual solicitó cuidar o incluso acrecentar para evitar que la ciudadanía acepte apoyo de presuntos criminales.

¿Qué más tenemos qué hacer para que eso no suceda, para que no lo permitamos y la gente no acceda a ello? (…) Que bien que Guadalajara va a hacer este programa, hay que cuidarlo, si es necesario hacer más y que nuestras autoridades que reciban nuestro apoyo”, concluyó.