Eunice Rendón denuncia amenazas; exige a John Ackerman que la deje en paz

Me da gusto q termine el proceso de selección de consejeros @INEMexico. Así @JohnMAckerman, su #machismodetaller y sus amigos me dejan en paz. Hasta amenazas por teléfono recibí!! Doctor, me presento: me llamo Eunice Rendón, tengo una carrera, trayectoria pública y cerébro propio

— Eunice Rendón (@EuniceRendon) July 22, 2020