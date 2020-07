“Mentir es habitual en ese señor”, Ciro Murayama responde señalamiento de John Ackerman

El consejero electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama, respondió el señalamiento de John Ackerman sobre que busca imponer a una familiar suya como nueva integrante del Consejo Electoral del órgano.

Al recibir la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados las cuatro quintetas para la elección de cuatro nuevos consejeros electorales, el investigador John Ackerman acusó ‘presiones externas‘ en el proceso de selección de los finalistas.

Entre las supuesta irregularidades, señaló a la aspirante Eunice Rendón por ser prima de Ciro Murayama.

En respuesta, el consejero electoral Ciro Murayama aceptó el parentesco con Eunice Rendón, pero rechazó haber influido en su elección como finalista o querer imponerla.

¿Cómo podría yo influir en la llegada de cualquier persona al Consejo General del INE? Solo a través de incidir en la decisión del Comité Técnico que conformó las quintetas de aspirantes a consejeros y, acto seguido, logrando que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados me hiciera caso. Eso no sería suficiente: también debería asegurarme que dos terceras partes del pleno de la Cámara votase según mis deseos”, expresó.

El consejero electoral sentenció que nunca ha buscado incidir en el trabajo que realiza el Comité Técnico Evaluador ni ha contactado a diputado alguno para decirle a quién debe elegir en el INE.

Murayama Rendón calificó como un ‘pretexto’ la acusación de John Ackerman para descalificar el proceso del Comité Técnico Evaluador del cual este forma parte y cuya labor abandonó tras la elección de dos aspirantes como finalistas, hecho informado por el propio Comité.

Eunice Rendón no me preguntó si debería participar, y no tendría por qué hacerlo. Tampoco he hablado con ella en estos meses. Es su libre decisión y la respeto al igual que la de los cientos de personas que se inscribieron”, dijo.