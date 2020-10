Analiza IMSS tres posibles casos de reinfección por COVID-19

El IMSS analizará las huellas genéticas de las dos veces que los pacientes tuvieron COVID-19 para confirmar que se trate de reinfección

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a través de su Laboratorio Central de Epidemiología, analiza tres posibles casos de reinfección por COVID-19.

César González Bonilla, coordinador de Investigación en Salud, detalló que se recolectaron siete casos probables de reinfección, pero que solo tres cuentan con dos pruebas positivas a coronavirus.

Dichas pruebas permitirán secuenciar la huella genética del primer virus y compararlo con la del segundo para detectar diferencias, que por mínimas que sean, contribuirán a determinar si hubo o no reinfección.

Es importante diferenciar lo que puede ser una reinfección de lo que clínicamente representa una recaída o reactivación de virus, o bien, una enfermedad prolongada por COVID”, señaló el coordinador en entrevista para Milenio.

El coordinador de Investigación en Salud del IMSS aclaró que hasta el momento no existe ningún caso documentando de reinfección por COVID-19.

Aclaró que el anunciado en agosto pasado, caso de una residente del Sector Salud, no pudo confirmarse porque no se tenía la primera prueba positiva y por ende no se pudo rastrear la huella genética del virus a comparar.

Además, la residente no superó el lapso de dos meses para el segundo cuadro de la enfermedad.

La investigación de posibles casos de reinfección contribuirá también a diferenciar los casos prolongados de la enfermedad, sobre todo entre portadores asintomáticos.

González Bonilla resaltó que también se buscará identificar con precisión las recaídas o reactivación del SARS-CoV-2.

En el IMSS también se trabaja en el análisis de mil muestras de COVID-19 para determinar su linaje y conocer si el virus pertenece a la cepa de China o de Europa, así como si tuvo mutaciones significativas.

Igualmente se analizan los efectos de la enfermedad y el tratamiento otorgado a los pacientes, relacionados al desarrollo de afectaciones renales, hepáticas, cardiovasculares, pulmonares y neuronales, por mencionar algunas.

Con información de Milenio