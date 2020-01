AMLO opta por “silencio no cómplice” en proceso interno de Morena

López Obrador afirmó que no le corresponde y no tiene por qué participar en el proceso interno de Morena para elegir próximo presidente

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que no le corresponde pronunciarse acerca del proceso de elección del próximo presidente de Morena.

Durante su tradicional conferencia de prensa matutina de este lunes, el mandatario afirmó que no opinará sobre el proceso interno del partido.

“Nada (de declaraciones). Silencio, no del cómplice, sino que no me corresponde, no tengo por qué participar en eso”, aseguró.

Explicó que, pese a pertenecer a Morena, “tengo licencia, porque tengo la responsabilidad de gobernar para todos”.

“Les deseo a todos los partidos que resuelvan sus diferencias con el método de la democracia“, aseveró.

El presidente López Obrador confirmó que este lunes desayunará con senadores de Morena, y por la tarde, comerá con gobernador del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Este domingo se llevó a cabo el VI Congreso Nacional Extraordinario de Morena en el que se eligió a Alfonso Ramírez Cuéllar como el próximo presidente provisional del partido.

Por su parte, Yeidckol Polevnsky, secretaria general en funciones de presidenta de Morena, aseguró que únicamente el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) es el órgano que puede convocar a una renovación de la dirigencia nacional, por lo que el congreso de el pasado domingo no tendrá validez.

Con información de López-Dóriga Digital