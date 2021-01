António Guterres pide más solidaridad tras las 2 millones de muertes por COVID-19

El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió “mucha más solidaridad” después de alcanzarse los 2 millones de fallecimientos a nivel mundial a causa del coronavirus, y señaló que “la pandemia se ha agravado por la ausencia de un esfuerzo de coordinación global”.

Our world has reached a heart-wrenching milestone: #COVID19 has now claimed two million lives.

Sadly, the impact of the pandemic has been made worse by the absence of global coordination.

In the memory of those two million souls, the world must act with far greater solidarity. pic.twitter.com/wFGZpiLmIj

