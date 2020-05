Video Banda MS lanza ‘Qué Maldición’ con Snoop Dogg

La Banda MS estrenó el tema Qué Maldición, con el rapero estadounidense Snoop Dogg, con lo que se convierten en la banda que abre la puerta al género urbano, para que se hagan más colaboraciones con músicos de ese estilo.

El músico refirió que lo mas importante para Banda MS es el alcance que tendrá el regional mexicano.

“La música de banda va a ser escuchado en otra cultura, en otro idioma y con gente que ni se imaginaba que existía, eso es una victoria para el género definitivamente. Tenemos que estar todos contentos por el género, si bien no por Banda MS en particular, pero si por todos”, agregó.

El músico explicó que fue el rapero quien propuso grabar el tema juntos, mientras que la letra y la musicalización estuvieron a cargo de la banda, grabaron su parte y se la enviaron a Snoop Dogg, quien no le hizo ningún cambio y mencionó que harían magia.

“Imagínate abrir con este ícono de la música del hip-hop, es muy importante, no es cualquier cosa, aún no nos cae bien el veinte, pero, la realidad es que la Banda MS logró lo que en el género del rap mexicano no ha podido alcanzar, grabar una colaboración con Snoop Dogg, que además fue él quien nos buscó porque le gusta nuestra música, algo que nos dejó con el ojo cuadrado”, expresó Silvas.