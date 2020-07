Ponte en forma a los 50´s

A partir de los 50 años nuestro organismo comienza a responder de forma diferente, el envejecimiento viene determinado por infinidad de factores y sobre todo, malos hábitos

Está comprobado que el ejercicio físico es la mejor medicina para mantenerse saludable, fortalece el sistema inmunológico y mantener las mejoras físicas adquiridas en años anteriores.

Es usual que las personas mayores de 50 años se sientan agobiadas con su tiempo debido al trabajo, los niños, los padres mayores y otro tipo de situaciones de su vida diaria. Encontrar espacio para hacer ejercicio suele ser lo último en la lista de prioridades para este grupo de población, aunque ahora esto ya no es pretexto, pero hay muy buenas razones y son muchos los beneficios de practicar ejercicio físico a partir de los 50 años.

Si nunca has hecho ejercicio en tu vida, no hay razón para no comenzar ahora. El ejercicio cobra especial importancia una vez que cumples los 50 años, ya que suele ser cuando nos volvemos más susceptibles a las enfermedades crónicas y la depresión. Estar activo y hacer ejercicio regularmente puede ayudarte a combatir los efectos del envejecimiento y a experimentar muchos beneficios.

A partir de los 50 años nuestro organismo comienza a responder de forma diferente, el envejecimiento viene determinado por infinidad de factores y sobre todo, malos hábitos. En este aspecto, la actividad física y la alimentación son nuestras mejores herramientas para manejar de la mejor manera este proceso.

Lo primero que pasa es una caída del sistema hormonal, (menos testosterona en los hombres y estrógenos en las mujeres), este cambio es el mayor responsable en todos los cambios metabólicos y como consecuencia, físicos que aparecen en el organismo.

La actividad física regular puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades crónicas como las cardiovasculares, la diabetes tipo 2, el Alzheimer y ciertos tipos de cáncer. Al hacer deporte de forma regular, tu cuerpo y tu cerebro sentirán los beneficios de practicar ejercicio físico a partir de los 50 años.

Otro aspecto importante, es el descenso del ritmo metabólico. Nuestro organismo cada vez necesita menos energía para el mantenimiento de las funciones vitales, es más fácil que se acumule grasa de reserva: abdominal y pectoral en el hombre y en el bajo vientre y caderas en la mujer. Estas son las principales razones por las cuales se presenta el aumento de peso.

Un programa de entrenamiento adecuado y una correcta alimentación, mantendrán el metabolismo elevado y evitará la formación de grasa. A los 50 años, es normal padecer artrosis, osteoporosis, dolor en las articulaciones o falta de flexibilidad, y el ejercicio ligero puede ayudar mejorar todas estas condiciones. Comprometerte a hacer ejercicio y a seguir una dieta saludable, le permitirá combatir algunas enfermedades, revertirlas si ya la padece y prevenir algunos tipos de cáncer.

¿Qué actividad física puedes hacer?

A los 50 años los músculos, articulaciones y ligamentos ya no son lo que eran y conviene adaptarlos muy progresivamente al esfuerzo. Por es obligatorio para los que llevan mucho tiempo sin ejercitarse, una visita al médico para que nos diga si todo esta bien para empezar, pues habrá ciertos ejercicios que el médico considere inapropiados.

Para los que están mas en forma, el Ejercicio Aeróbico es excelente para mantener activo nuestro sistema cardiorrespiratorio 30-40 minutos al día, como por ejemplo:

+La Caminata.

+El Ciclismo.

+Natación.

+Elíptica.

+Trotar.

El Entrenamiento de Fuerza es un buen ejercicio muy sencillo que requiere un poco de práctica antes de hacerse por uno mismo. Fortalece los huesos, articulaciones y ligamentos. 30 minutos 3 veces por semana.

A medida que tu cuerpo comienza a fallar con la edad, también lo hace tu mente. En este sentido, entre los beneficios de practicar ejercicio físico a partir de los 50, se incluye la mejora de la función cerebral gracias a un aumento del oxígeno en el cerebro. Además, se ha demostrado que el ejercicio aeróbico regular aumenta el tamaño del hipocampo, el área del cerebro involucrada en la memoria verbal y el aprendizaje.

La Alimentación a partir de los 50´s se debe enfocar a mantener la salud y a prevenir el desarrollo de enfermedades, mediante el seguimiento de una alimentación variada, sana y equilibrada de acuerdo a la edad, sexo y actividad física de la persona. Los hábitos alimenticios saludables se han de combinar con unos hábitos de vida propicios que incluyan la práctica regular de ejercicio físico, así como la reducción en el consumo de bebidas alcohólicas y el cigarro. Y es que la nutrición ha pasado a ser una herramienta que se emplea no sólo para evitar las enfermedades por deficiencia sino como una defensa contra los trastornos crónicos.

Además de los beneficios para la salud más tangibles, o quizás debido a ellos, el ejercicio regular mejora enormemente la calidad de vida. Serás más feliz, más sano, más confiado y estarás menos estresado si practicas deporte con frecuencia. Es un pasatiempo fantástico que mantendrá tu mente y tu cuerpo activos e, incluso, puede ofrecerte beneficios sociales si quieres practicar ejercicio con algún acompañante, como un amigo o familiar, o unirte a un grupo deportivo.

En conclusión, no importa que usted nunca haya hecho ejercicio en su vida, si usted tiene 40, 50, o 60 años es momento de hacer ejercicio. Si su cuerpo obtiene diariamente los gramos de proteína que necesita y cambia su vida sedentaria por una llena de energía, haciendo ejercicios cardiovasculares y con pesas por lo menos 3 veces a la semana, le garantizo que en solo semanas vera como su cuerpo empieza a ponerse mas firme y lo mejor es en unos meses, comenzara a hacer cosas que hacia a sus 20.

