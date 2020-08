Video Padre se reencuentra con su hija 13 años después de haberse extraviado en Matamoros, Tamaulipas

Trece años de calvario parecen terminar hoy.Tijuana, BC.- ¿Te acuerdas de él, quien es él? Le preguntaron a la joven que ayer por segunda vez fue rescatada de la calle en estado de indigencia en las calles de Tijuana por Enrique Peña Santa Cruz, mientras Eversain Miranda Martinez la miraba fijamente desde el marco de la puerta esperando la respuesta. Hace trece años la niña Concepción Miranda Quiroz de 7 años desapareció de la playa Bagdad de Matamoros Tamaulipas, su padre de oficio pescador y su madre presentaron la denuncia que no prosperó en el 2007.Después de unos meses esa noticia quedó en el olvido para la mayoría excepto para sus padres que nunca perdieron la esperanza, el dolor de la pérdida influyó para que el matrimonio terminara, pero el deseo de encontrarla los mantuvo en contacto continuo.La esperanza cobró fuerza en mayo, cuando surgió una publicación por Enrique Peña Santacruz a través de su cuenta de facebook a nombre de Enrique Guzmán Jr quien subió las fotos de una joven en estado de indigencia afuera de su casa que decía tener 11 años, le dieron ropa y pidió ayuda para que una mujer le ayudara a llevarla al DIF Tijuana.La publicación se hizo viral cuando alguien la subió a la página de “David él busca personas” la madre de Conchita Xóchitl Quiroz encontró un parecido con su niña desaparecida, compartió la información y contactó a Enrique.Tras esta información se buscó a la joven que se había llevado a un albergue por el Dif pero ya no se encontraba ahí por haber sido entregada a su supuesta familia.Con la colaboración de la Comisión de Personas no localizadas del Gobierno estatal de Tamaulipas a cargo del Lic. Jorge Macías y su homólogo de Baja California El licenciado Juan Manuel Leon, se emitió el boletín de búsqueda de Conchita Miranda y un grupo denominado brigada 4×4 inició la búsqueda.Rescate de película.El pasado miércoles 6 de agosto Enrique Peña Santacruz salió nuevamente a buscar a la joven para comprobar si en efecto es Concepción, la gente señalaba que la habían visto en las calles, que era huraña y que siempre preguntaba donde estaba el mar.Las pistas lo llevaron la colonia Urbi 2 en los momentos en que había una balacera en la zona, después de algunas horas la encontró y aunque el hiba en moto no estaba dispuesto a perderla de nuevo.Tras el esfuerzo por conseguir el traslado a la fiscalía general de justicia del estado de Baja California con el apoyo de las comisiones de Personas no localizadas de Tamaulipas y Baja California se traslado a un alberge.Inmediatamente el sr: Eversain Miranda Martinez padre de Concepción se dispuso a atravesar el país para comprobar si era su hija, con escasos recursos económicos llegó la noche de este viernes a Tijuana donde fue recibido por Enrique Peña Santacruz.Posteriormente se trasladaron al albergue acompañado también del comisionado Juan Manuel Leon, el sr. Eversain se quitó el cubrebocas para escuchar la respuesta de la joven conocida en Tijuana como Leslie. “Es mi papá”.Falta realizar la prueba definitiva de adn para que esta historia tenga un final feliz, pero por lo pronto gracias a él empeño de un ciudadano que tomó este caso con el corazón, las redes sociales, la colaboración de las Comisiones de Personas No localizadas y sobre todo de la madre y padre de Concepción que nunca se rindieron nos quedamos en espera de la confirmación legal de esta buena noticia.

Posted by Frontera en Red on Saturday, August 8, 2020