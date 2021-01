Va por el control de los diputados

Las elecciones de junio son fundamentales para el proyecto cuatroteísta del presidente López Obrador. Y no estoy hablando de los gobernadores, funcionarios de Ayuntamientos ni diputados locales

Sostienen que los defectos son exclusivos de los adversarios. Y por eso. Florestán.

Las elecciones del próximo 6 de junio son fundamentales para el proyecto cuatroteísta del presidente López Obrador.

Y no estoy hablando de los quince gobernadores ni de los mil 2 mil 922 funcionarios de ayuntamientos ni de las mil 63 diputaciones de los 30 congresos locales. No.

Me limito a los 300 diputados de mayoría relativa y 200 plurinominales de los que dependerá mantener o perder el control en la Cámara de Diputados donde Morena y sus rémoras tiene la mayoría calificada para cualquier reforma constitucional, ya no diga ley de mayoría simple, recordando que en Senado, Ricardo Monreal ni con sus aliados la alcanza.

En alguna “mañanera”, el representante de un medio de gobierno preguntó al presidente sobre las coaliciones de oposición y se dejó ir diciendo que lo que buscaban era volver a los tiempos de la corrupción y cancelar todos los beneficios de sus programas sociales, respuesta que provocó que el caso llegara al INE y el viernes por la noche, su consejo general le fijara una serie de limitaciones en este período electoral, en lo que hoy no me voy a meter, ya lo haré, pero al decir lo que buscaba la alianza de los conservadores, confirmó qué era lo que él busca, que no es ninguna sorpresa: mantener sus programas sociales y terminar sus proyectos prioritarios, Tren Maya, Aeropuerto Felipe Ángeles y refinería de Dos Bocas.

Pero también las grandes reformas constitucionales que al inicio de su gobierno dijo que serían en la segunda mitad de su sexenio, para lo que el 6 de junio necesita confirmar su mayoría calificada en San Lázaro y ya verá como afloja al bloque opositor del Senado.

Por eso, lo que más le interesa de las elecciones del 6 de junio es la mayoría en la Cámara de Diputados, pues es con la que opera un jefe de gobierno.

No tenerla lo llevaría a hacerlo por decreto.

RETALES

SALUD.- Las razones personales que adujo Miriam Veras Godoy, para renunciar como encargada del plan nacional de vacunación contra el COVID-19, y de la que ayer el presidente dijo no estar enterado, fueron por un tema de salud. Y como se manejó diferencias con esa campaña, salió a negarlo; IMPOSIBLE.- El gobierno, solo puede debe haber sido el presidente, autorizó que el general Luis Cresencio Sandoval, titular de la Sedena, comparezca mañana ante el GIEI, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes por la presunta participación del Ejército Mexicano en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, 26 de septiembre de 2014. Misión imposible; y VACUNAS.- López Obrador hará un anuncio importante luego de que Pfizer recortara el número de dosis a entregar a México, para aumentar su producción. Hoy llegan 219 mil 350 en vez de las 439 mil pactadas, en febrero Pfizer las compensará. Pero habrá nuevas vacunas.

Nos vemos mañana, pero en privado.