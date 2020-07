Usar cubrebocas es una medida de solidaridad: encargado del Programa COVID-19 del Centro Médico ABC

Francisco Moreno Sánchez, jefe de Medicina Interna y encargado del Programa COVID-19 en el Centro Médico ABC, dejó en claro que usar cubrebocas no es solo para protegerse del nuevo coronavirus, sino una medida de solidaridad con la población.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, Moreno Sánchez aseveró que usar cubrebocas al salir a la calle puede ayudar para combatir la pandemia.

“Esta enfermedad está afectando a muchos mexicanos: llevamos más de 35 mil decesos, tristemente la pandemia está en una meseta en muchas ciudades del país, s está presentando el momento más crítico. Me gustaría que la gente sepa que esto es real, pero si se usa un cubrebocas se puede ayudar a muchos”, externó

“El mensaje no ha estado claro, creo que la responsabilidad está en cada uno de nosotros, tener cubrebocas no es para protegerme a mí, sino para evitar que disperse el virus. Usar el cubrebocas es una medida de solidaridad con el resto de los conciudadanos”, destacó.

El encargado del Programa COVID-19 en el Centro Médico ABC contó el drama por el que también pasan los trabajadores del sector salud al momento de atender a los pacientes que sufren COVID-19.

“Ha sido un desgaste muy fuerte en todos los aspectos. La relación médico-paciente cambió, antes era más sencillo explicarle a la familia lo que está pasando con su familiar y lo veía; Aquí muchas veces no puede ver al paciente y tiene que confiar ciegamente en lo que le estas diciendo. Tenemos unas tablets en donDe pueden ver la imagen del paciente, pero al estar intubado no tiene ninguna comunicación”, argumentó.

“Es un desgaste cuando las cosas no van bien, que la situación está complicada, llevamos cuatro meses con esto y ya queremos que un día esto termine”, recalcó.

Moreno Sánchez apuntó que en el Centro Médico ABC hay un área de soporte psicológico para todo el personal de salud, pero que “una forma de curarse es tener un apoyo familiar importante, pero es una situación que día a día ha desgastado la actividad”.

“Es la desilusión de salir ahí del hospital y ver que la gente afuera no usa cubrebocas, que no sigue las medidas, que puede estar en el hospital en los siguientes 15 días. No hay una buena consciencia de cuidarse, de usar el cubrebocas, es muy frustrante. A veces quisiera uno pararse y decirles ‘usen un cubrebocas””, refirió.