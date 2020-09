Tres diputados panistas, dos de ellos de la Mesa Directiva de San Lázaro, dan positivo a COVID-19

Michel González, Xavier Azuara y Luis Mendoza, diputados federales de Acción Nacional, confirmaron haber dado positivo a COVID-19

Tres diputados federales del Partido Acción Nacional confirmaron este miércoles que han dado positivo a COVID-19.

En redes sociales, Karen Michel González, legisladora por Guanajuato del PAN y secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara Baja, fue la primera en anunciar el resultado positivo de su prueba.

“Les comunico esto que para las personas con quienes he tenido contacto en los últimos días tomen sus precauciones”, expresó la diputada, quien además confirmó no presentar síntomas de la enfermedad.

He dado positivo en el examen de Covid19. Les comunico esto que para las personas con quienes he tenido contacto en los últimos días tomen sus precauciones. Aunque no presento síntomas, acataré estrictamente el confinamiento. ¡Gracias por su apoyo, sigamos cuidándonos! — Michel González (@MichelGonzalezM) September 9, 2020

El diputado por San Luis Potosí, Xavier Azuara, además vicepresidente de la Mesa Directiva, también anunció en redes sociales que dio positivo a COVID-19.

Aseguró en su publicación que se encuentra en confinamiento y desde ahí continuará con sus responsabilidades.

Les informo que he dado positivo a la prueba de COVID; ya me encuentro aislado. Estaré en confinamiento, monitoreando mi salud, y sobre todo, trabajando en mis responsabilidades. No relajemos medidas de prevención, ¡cuidémonos! — Xavier Azuara Zúñiga (@XavierAzuaraSLP) September 9, 2020

El diputado por la Ciudad de México, Luis Mendoza, confirmó, por su parte, haber dado también positivo a la prueba de COVID-19.

“Estimados amigas y amigos, les quiero comunicar por este medio que derivado de las pruebas de rutina a las que me he estado sometiendo he dado positivo al examen de COVID-19”, expresó Mendoza Acevedo en Twitter.

El además presidente de la Comisión de Economía Social y Fomento del Cooperativismo de la Cámara Baja expresó que ha presentado síntomas leves y que está bajo aislamiento absoluto.

Estoy a sus órdenes por los medios habituales y seguiremos trabajando desde el confinamiento. Es importante que todas y todos sigamos pendientes y no bajar la guardia en estos tiempos tan difíciles. Saludos!! — Luis Mendoza Acevedo (@LuisMendozaBJ) September 9, 2020

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, confirmó en la sesión del día que, tras la detección de casos positivos de COVID-19, se solicitó una desinfección completa de la tribuna.

“Una disculpa a las compañeras y compañeros diputados que harán uso de la tribuna, pero hemos pedido una sanitización completa, incluyendo los micrófonos, por los lamentables casos positivos que se han suscitado en los últimos días aquí en la Cámara de Diputados”, refirió.

Con información de López-Dóriga Digital