“Tomaron información parcial sin un conocimiento correcto de la situación”, asegura López-Gatell sobre artículo de NYT

"Tomaron información parcial sin un conocimiento correcto de la situación", aseguró López-Gatell sobre el artículo de NYT en el que se habla acerca de la actuación de la CDMX ante la pandemia

El subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que la información presentada en el artículo de The New York Times, sobre el COVID-19 en México, tenía “hoyos” y no era correcta.

“Desafortunadamente no (es correcta), hay hoyos de información, ellos tomaron información parcial sin un conocimiento correcto de la situación, de los múltiples indicadores que tenemos para el semáforo”, dijo.

Durante la conferencia vespertina de salud, el funcionario aseguró que hay imprecisiones en dicho artículo.

Con información de López-Dóriga Digital