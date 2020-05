The New York Times es un medio famoso, pero con poca ética: AMLO

AMLO criticó la nota del The New York Times que señala que el gobierno federal oculta información sobre los muertos en México por el COVID-19

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, arremetió contra el medio estadounidense The New York Times por la nota en donde aseguraba que el Gobierno de México ocultaba las cifras de muertos en la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19.

Y así fue la respuesta de López Obrador a la nota publicada el viernes por el New York Times sobre un posible ocultamiento de muertos por COVID-19. "New York Times es un periódico famoso, pero con poca ética", señaló. Más en: https://t.co/oxPY76FSyI pic.twitter.com/afPBL7Qjgk — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) May 11, 2020

López Obrador aseguró que The New York Times es un medio de comunicación importante, pero con poca ética en su información.

“Hace unos días salió en el New York Times una nota sobre el ocultamiento de muertos. El New York times es un periódico famoso, pero con poca ética, en este caso es evidente que no hicieron un buen trabajo, que actuaron de manera tendenciosa, faltó ética, no nos dejemos apantallar”, dijo.

“Si actuamos con apego a la verdad y no mentimos, no robamos, no traicionamos al pueblo pues no hay nada que temer, aunque se trate del New York Times”, argumentó.

El mandatario mexicano acusó que los “conservadores” sabían del reportaje que iba a sacar el citado medio estadounidense, por lo que comenzaron a amplificar el mensaje.

“Sale esa nota en el New York Times y como en cadena empiezan a retuitear todos los conservadores de México o sus voceros, pero así periodistas, intelectuales orgánicos, políticos corruptos, todos. Yo creo que hasta sabían, eso lo podría saber el New York Times, sabían que venía el reportaje porque inmediatamente que aparece, lo que llaman ‘nado sincronizado’, se lanzan todos, pero no hay que alarmarse, es normal”, recalcó.

“Se está llevando a cabo una transformación y están molestos los conservadores, nunca se había dado una situación así de que se terminara con los privilegios, de que se separara el poder económico con el político”, indicó.

Con información de López-Dóriga Digital