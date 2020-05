Muertes por COVID-19 en Ciudad de México son tres veces más que las que muestran autoridades: New York Times

Vista general este miércoles de un trabajador del crematorio en espera de cuerpos de personas fallecidas por la pandemia de COVID-19. Foto de EFE/ Sáshenka Gutiérrez.

El medio estadounidense The New York Times afirmó que las autoridades locales y federales no han informado de cientos, posiblemente miles, de muertes por complicaciones derivadas del coronavirus COVID-19 en la Ciudad de México, e incluso han optado por despedir a funcionarios que han afirmado que las defunciones pueden ser hasta tres veces mayores en la capital que lo que el gobierno reconoce públicamente. En un texto publicado este viernes, el medio señaló que, a pesar de lo que afirma la autoridad, los hospitales capitalinos continúan en saturación, y eso, supone, que la epidemia podría estarse ocultando. De acuerdo con lo señalado en el texto, cuyo autor es Azam Ahmed, en algunos hospitales los pacientes yacen en el suelo, extendidos sobre colchones. “Las personas mayores están sentadas en sillas de metal porque no hay suficientes camas, mientras que los pacientes son rechazados y buscan espacio en hospitales menos preparados la atención de COVID-19”, señala el texto. Giovanna Ávila, quien trabaja en el Hospital de Especialidades Belisario Domínguez, afirmó que la realidad que se muestra es “como si los médicos viviéramos en dos mundos diferentes”. Al ahondar en la explicación, señaló que un “mundo” está dentro del hospital con pacientes muriendo todo el tiempo y que la otra realidad surge al salir a la calle. “Vemos gente caminando, sin saber lo que está sucediendo y lo grave que es realmente la situación”, señaló Ávila. Las autoridades de la Ciudad de México han contabilizado al menos 696 muertes por el COVID-19, pero tienen estimaciones de 2 mil 500 defunciones por enfermedades respiratorias graves, que los médicos sospechan que están relacionadas con el coronavirus, según muestran los datos revisados por The New York Times. Es responsabilidad del gobierno informar siempre. Aquí el informe diario de la situación de la Ciudad frente al coronavirus. https://t.co/H6ITIozIID Y en esta página puedes encontrar más información https://t.co/ZPqx9bs35S pic.twitter.com/pVKmbBN9YH — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) May 8, 2020 La Secretaría de Salud ha informado, en su más reciente reporte, que en el país suman 29 mil 616 casos confirmados acumulados de COVID-19, de los cuales 7 mil 802 son activos, mientras que hay 2 mil 961 muertos por la enfermedad. Los expertos consultados por el medio estadounidense señalan que México minimiza la escala real de la epidemia porque, de acuerdo con las autoridades, están contagiándose muy pocas personas. Es decir, a 0.4 de cada mil personas en México se hace la prueba del virus SARS-Cov-2, lo que convierte a nuestro país en el que menos tests de COVID-19 realiza dentro de los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que promedian unas 23 pruebas por cada mil personas. Dudas en la estimación La autoridad sanitaria federal ha reiterado que a México “le ha ido mejor que a muchos de los países más grandes del mundo” respecto a la pandemia. The New York Times recuerda que el pasado lunes, Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, estimó que la cifra final de muertos sería de alrededor de 6 mil personas. “Se ha aplanado la curva”, dijo esta semana López-Gatell Ramírez, quien se ha convertido en la figura pública de la respuesta al coronavirus en México. Sin embargo, el medio estadounidense cuestiona que el gobierno no ha respondido, durante las conferencias tanto en la mañana como en la tarde con el Informe Técnico Diario, a las preguntas sobre las muertes en la Ciudad de México. Asegura que la autoridad ha negado las repetidas solicitudes que en el transcurso de tres semanas ha hecho para identificar todas las muertes relacionadas con enfermedades respiratorias desde enero, y ha afirmado “que los datos estaban incompletos”. El exsecretario de salud, José Narro Robles, acusó a López-Gatell “de mentirle a la gente de México”. Gobernadores, por su parte, comienzan a sacar conclusiones similares que, al igual que en la Ciudad de México, los datos presentados por el gobierno no reflejan la realidad. El medio señaló que recuentos oficiales en muchos países han subestimado la cantidad de muertes durante la pandemia, especialmente cuando las pruebas limitadas han impedido que se diagnostique el virus. Recordó el caso de Ecuador, donde la cifra total de muertes es seis veces más de lo que reflejan las cifras oficiales. En Italia, el aumento general de las muertes en marzo fue casi dos veces el recuento oficial. En el caso de la Ciudad de México, las dudas comenzaron en abril, cuando Claudia Sheinbaum, la jefa de Gobierno, comenzó a sospechar que los datos federales y los modelos sobre la epidemia eran defectuosos, de acuerdo con la investigación del New York Times, consultando a tres personas con conocimiento del asunto. Sheinbaum habría ordenado, de acuerdo con estas fuentes, a su personal que llamara a todos los hospitales públicos de la Ciudad de México para preguntar sobre todas las muertes confirmadas y sospechosas de COVID-19. El resultado fue que las muertes por coronavirus pueden ser tres veces más que las reportadas oficialmente. “Con pruebas tan limitadas y dudas sobre los modelos del gobierno, los expertos dicen que las estimaciones federales de cuándo la nación alcanzará su punto máximo, cuánto durará la epidemia y qué tan grave será el daño pueden no ser confiables“, afirma el artículo. La desconexión ha dejado a ciudades y estados de todo el país luchando, además, por satisfacer la demanda de equipos de protección y ventiladores. El artículo cuestiona también que estos números pueden hacer que la sociedad minimice la gravedad de la epidemia, lo que dificulta, al mismo tiempo, determinar cuán grave es la situación y qué tan seriamente tomarse. Con información de The New York Times