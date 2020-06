Regina Tamés renuncia a la Asamblea Consultiva de Conapred

Regina Tamés anunció que presentó este sábado su renuncia al cargo honorífico como integrante de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), por el “desinterés y desconocimiento” del gobierno de la República.

En una carta dirigida a Mariclaire Acosta Urquidi, presidente de la Asamblea Consultiva del Conapred, Tamés afirmó que ser parte de dicha asamblea “fue una experiencia valiosa que me permitió participar en una causa fundamental en un país tan desigual y discriminatorio como el nuestro”.

Tamés agregó que el gobierno federal “ha demostrado desinterés y desconocimiento hacia la causa del combate a la discriminación y ha adoptado posturas hostiles hacia la Conapred”.

Ante esta situación he decidido presentar mi renuncia al lugar honorífico que he ocupado en la Asamblea Consultiva. Mi compromiso con los derechos humanos, con la defensa de la diversidad y la agenda feminista me llevan a seguir dando la batalla desde otras trincheras”, concluyó.