Refugio LGBT Casa Frida resiste adversidades y dignifica la diversidad sexual

Antes de conocer Casa Frida, Alex Navarro pensaba que todos las casas de acogida eran lugares hostiles. A tres semanas de haber llegado al refugio LGBTIQ+ se confiesa agradecido con esta asociación civil que surgió en la emergencia y que, pese a amenazas y agresiones, se mantiene en pie.

En mayo del 2020 Casa Frida abrió sus puertas para ayudar a aquellas personas que habían quedado en la calle en medio de la emergencia por COVID-19 que azotaba al país.

Las instalaciones habían sido prestadas por una asociación civil amiga y, pese a que no se trataba del lugar más idóneo para llevar un proyecto de ese ámbito, encontraron la forma de adaptarse y todo funcionaba bien hasta que en agosto algunos miembros del equipo recibieron amenazas de muerte, violación y desaparición.

Esta situación obligó a la asociación a trasladarse a un nuevo lugar, levantaron una denuncia ante la fiscalía y emprendieron la mudanza a una casa en la que esperan estar, de primera instancia, un año gracias a una exitosa colecta virtual que les permitirá pagar la renta en ese periodo.

Según explica, es común que en México la juventud LGBTIQ+ se vea obligada a salir de casa a temprana edad para poder vivir su propia identidad.

De esta manera Casa Frida asiste a personas LGBTIQ+ que han sido expulsados del hogar simplemente por su orientación e identidad de género a través de “tres pilares fundamentales” desde su ingreso.

La intención es que aquellos que ingresan puedan retomar de forma segura su vida. La estancia promedio es de 90 días, y los “egresos exitosos” van desde la independencia económica, hasta un proceso de mediación que lleva a cabo Casa Frida entre familiares y residentes para lograr la reconciliación entre ambas partes, aunque está es la menos común, asegura Caporal.

Además, a la estancia en la casa la acompañan talleres y actividades organizadas por los residentes y voluntarios que son tan diversas como clases de arte, inglés o actividades recreativas como cambios de “look”.

No ha sido fácil, ya llevamos un año con esta pandemia y estar encerrados es difícil y más con semáforo rojo”, explica Francisco Mendiola , coordinador de hogar y vivienda de Casa Frida.

Mendiola ha visto el ingreso y el egreso de todos los que han estado en ese hogar y se confiesa impresionado por el cambio significativo que experimenta cada usuario desde que se acerca a dicha asociación.

Es por ello que han logrado financiar el proyecto a través de donaciones, actividades y venta de artículos de forma virtual.

Alex llegó al refugio luego de que “un ángel” le diera 50 pesos y el número de Casa Frida.

Para entonces, Alex ya había abandonado su violento hogar, vivido un secuestro, abuso sexual un intento de suicidio y sabía lo que era dormir en la calle.

Yo vengo de Guanajuato, de una familia donde siempre ha prevalecido el alcoholismo, la drogadicción, el abuso físico y psicológico. Yo vivía con ellos (sus padres) y llegué a un punto en el que mi padre me agarró a golpes y me rompió la nariz y tomé mi primera maleta y me fui”, narró Alex.