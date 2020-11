Que figura de testigo colaborador no sea utilizado para acusar sin pruebas o fabricar delitos, alerta AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que el mecanismo de testigo colaborador que utiliza la Fiscalía General de la República (FGR) en los casos de Rosario Robles y Emilio Lozoya, no debe ser usado para acusar sin fundamentos

Al dar una opinión sobre el hecho de que Rosario Robles se acogió al mecanismo de testigo colaborador de la FGR, López Obrador apuntó que será la propia Fiscalía la que desahogue estos asuntos

Debe procurarse primero el que no signifique acusar sin fundamentos, sin pruebas, que no sirva este mecanismo para fabricar delitos, porque también es una injusticia y al mismo tiempo que si se trata de bienes sustraídos de la Hacienda pública se recuperen, que se repare el daño, eso es muy importante, hay que devolverle al pueblo lo robado”, reiteró.

López Obrador celebró que exista este criterio de oportunidad volvió a recalcar que su gobierno no persigue a nadie.

El compromiso nuestro es no perseguir a nadie, por razones políticas, no fabricar delitos y al mismo tiempo que no haya impunidad para nadie. Corresponde a la Fiscalía desahogar todos estos asuntos”, dijo.