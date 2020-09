Policía que ganó reto de ‘lagartijas’ en el Zócalo será embajador deportivo de la Ciudad de México

El policía capitalino Pablo Ramírez Lemus, conocido por ganar un reto de “lagartijas“ durante una protesta en el Zócalo, se unió al equipo de Embajadores para Sociales y Deportivos para la Seguridad y Justicia del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México.

El agente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) buscará fomentar la cultura cívica y el respeto a la labor de los policías de tránsito en la capital.

Para mí es muy padre ser un vocero de toda la gente que tiene una discapacidad, porque no solamente quiero decir que somos capaces en todo. Tengamos o no tengamos una discapacidad todos somos iguales”, expresó el agente.

El oficial Pablo Ramírez es un atleta paralímpico que ha participado en competiciones a nivel internacional, y buscará participar en los Juegos Olímpicos que se celebrarán el próximo año en Tokio, Japón.

El agente número 915448, adscrito a la Subsecretaría de Control de Tránsito, sufrió un accidente de motocicleta en 2012, por el que tuvieron que amputarle la pierna izquierda.

Tuve el apoyo de mi familia, donde nunca me minimizaron por tener una discapacidad; al contrario, me dijeron, ‘tú eres y serás siempre el mismo, así de que no te queremos ver deprimido y echarle para adelante’. Siempre he dicho que la discapacidad no es ningún límite para nadie”, manifestó el agente en un video compartido por la policía capitalina en 2019.