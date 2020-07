Policía que ganó duelo de lagartijas es atleta paralímpico

Este viernes se viralizó un video en el que un oficial de Tránsito gana el duelo de lagartijas al que un hombre lo retó en la Ciudad de México, durante una protesta de dueños de gimnasios para exigir la reapertura de dichos inmuebles.

El agente que apareció en dichas imágenes es Pablo Ramírez Lemus, quien es también un atleta paralímpico que ha participado en competiciones a nivel internacional.

El agente número 915448, adscrito a la Subsecretaría de Control de Tránsito, sufrió un accidente de motocicleta en 2012, de acuerdo con reportes, por el que tuvieron que amputarle la pierna izquierda.

Tuve el apoyo de mi familia, donde nunca me minimizaron por tener una discapacidad; al contrario, me dijeron, ‘tú eres y serás siempre el mismo, así de que no te queremos ver deprimido y echarle para adelante’. Siempre he dicho que la discapacidad no es ningún límite para nadie”, manifestó el agente en un video compartido por la policía capitalina.