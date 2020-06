No me hago prueba de COVID-19 porque no tengo los síntomas: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que no se hará la prueba tras el contagio de Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quien este domingo resultó positivo a COVID-19 después de estar el viernes en un evento con el mandatario.

El presidente López Obrador señaló que no se hace la prueba de COVID-19 porque se cuida; afirmó que podría no viajar a EE.UU. para la entrada en vigor del T-MEC y hacerlo por teleconferencia pic.twitter.com/fkMc0w0rk6

“No me hago la prueba porque no tengo los síntomas. Afortunadamente estoy bien y me cuido, se guardia la distancia, ahora fui a la gira, en los actos hay muy poca gente, solo medios”, justificó López Obrador en su rueda de prensa matutina.