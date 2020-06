Nelson Vargas lamenta y cuestiona amparo a secuestradores de su hija

Un tribunal federal otorgó un amparo a los involucrados en el secuestro de Silvia Vargas Escalera, lo que dejó sin efecto el auto de formal de prisión en su contra

Nelson Vargas calificó de ‘inaudito’ el amparo que otorgó un tribunal federal a los involucrados en el secuestro de su hija Silvia Vargas Escalera, lo que dejó sin efecto el auto de formal de prisión en su contra, toda vez que no contaron con una defensa adecuada, por lo que se ordenó reponer el procedimiento.

El titular del Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, Manuel Bárcena Villanueva, concedió un amparo a Cándido Ortiz González, alias ‘El Comandante Blanco‘, líder de la banda de Los Rojos.

El promotor deportivo indicó que el amparo no solo protege a Cándido, sino a toda la familia del líder delincuencial, entre ellos Óscar Ortiz González, su exchofer.

Tengo en mis manos el amparo que protege a estos delincuentes que desde el año 2000 vienen delinquiendo. ¿Cómo es posible que los amparan? O sea, no hay sentencia de ninguno de estos elementos, aunque han estado en la cárcel desde 2009”, dijo en entrevista a Milenio..

Agregó que no descansará hasta que todos los involucrados en el secuestro de su hija Silvia sean sentenciados.

Yo te prometo por mi niña voy a seguir hasta que estos infelices sean sentenciados (…) No puedo creerlo, veo esto y digo de qué ha servido 13 años de abogado y con la mano en la cintura estos delincuentes hacen esto”, afirmó.

Vargas señaló que “aparentemente” Ortiz González está siendo amparado por otro secuestro, no por el de su hija “y a todos los demás los ampara por los de mi niña. Todo ahí está revuelto”.

Han pasado tantos años y ha sido tan manoseado el expediente que ahora resulta que están amparados. ¿Dónde está la justicia mexicana? Lo más grave de todo esto es que la actual administración no tiene que ver con esto, esto es del pasado, pero el actual Poder Judicial de la Federación sí tiene que ver por permitir un amparo de esta naturaleza y en base a un debido proceso y a una simpleza donde alegan que el defensor de oficio no presentó su cédula profesional. ¿Qué culpa tiene la víctima de que pasen estas cosas?”, apuntó.

El martes, un tribunal federal otorgó un amparo al líder de Los Rojos, quien secuestró en septiembre de 2007 a Silvia Vargas Escalera, fallo que dejó sin efecto el auto de formal prisión, al no contar con una defensa adecuada.

En la resolución judicial se estableció que Cándido Ortiz González no recobrará su libertad por el momento, además de que exhibe a las autoridades que intervinieron en el caso, toda vez que estos no se cercioraron que su representante legal no era Licenciado en Derecho.

Con información de Milenio