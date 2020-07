Rosario Piedra, titular de la CNDH, denuncia amenazas de muerte

Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) denunció amenazas de muerte en su contra.

En conferencia de prensa detalló que el domingo 8 de junio fue víctima de un ataque cibernético vía mensajes de WhatsApp, SMS y llamadas telefónicas.

Las amenazas recibidas eran de diversas personas, de varios estados del país, y yo creo que fueron más de 100 números telefónicos los que tengo registrados y documentados, quienes me amenazaban no solo a mí sino que involucraban a mi familia”, dijo.

Piedra Ibarra aseguró que no le atemorizan las amenazas pues está acostumbrada a tener presión ante la lucha que ha llevado como víctima y ahora con un estatus de funcionaria.

No obstante, ya interpuso la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y aportó todos los datos de prueba.

A raíz de sus declaraciones, de acuerdo con la titular de la CNDH, hubo una campaña mediática en su contra en la que se aseguró que solo quería atender a los pobres, “cosa que es falsa”, sentenció.

También quiero señalar que tuvo que ver con la atracción del caso de Giovanni López, también por eso recibí amenazas y donde me decían que no me metiera con el gobernador cuando yo estoy investigando el caso y no se ha señalado a nadie”, expuso.