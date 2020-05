López-Gatell recita poema para fomentar la lectura durante contingencia

Hugo López-Gatell recitó un fragmento del poema 'El Hambre', en el marco del programa “Quédate en Casa Leyendo” del Fondo de Cultura Económica

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, recitó un fragmento del poema ‘El Hambre‘, del español Miguel Hernández, en el marco del programa “Quédate en Casa Leyendo” anunciado por el Fondo de Cultura Económica (FCE).

Agradezco al @FCEMexico la invitación para participar en la iniciativa #QuédateEnCasaLeyendo; tuve el honor de leer «El hambre» del poeta Miguel Hernández. En el equipo de salud somos varios lectores. pic.twitter.com/9mmJ56lpwh — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) May 7, 2020

El maestro Paco Ignacio Taibo, director del FCE, me ha concedido el honor de participar en difusión del programa ‘Quédate en Casa Leyendo‘, un programa de promoción y fomento a la lectura, que ocurrirá durante esta fase de la Jornada Nacional de Sana Distancia por la epidemia de COVID”, comentó el funcionario.

López-Gatell Ramírez destacó que Hernández, poeta del siglo XX, fue partícipe de la lucha contra el fascismo y el franquismo en España.

Aquí el fragmento que leyó el subsecretario de Salud:

El hambre es el primero de los conocimientos: Tener hambre es la cosa primera que se aprende.

Y la ferocidad de nuestros sentimientos, allá donde el estómago se origina, se enciende.

Uno no es tan humano que no estrangule un día pájaros sin sentir herida en la conciencia:

Que no sea capaz de ahogar en nieve fría palomas que no saben si no es de la inocencia.

El animal influye sobre mí con extremo, la fiera late en todas mis fuerzas, mis pasiones. A veces, he de hacer un esfuerzo supremo para acallar en mí la voz de los leones.

Me enorgullece el título de animal en mi vida, pero en el animal humano persevero.

Y busco por mi cuerpo lo más puro que anida, bajo tanta maleza, con su valor primero.

Por hambre vuelve el hombre sobre los laberintos donde la vida habita siniestramente sola.

Reaparece la fiera, recobra sus instintos, sus patas erizadas, sus rencores, su cola.

