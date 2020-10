“La fragmentación de México nunca ha estado en nuestra agenda”, sostiene Alianza Federalista

La Alianza Federalista sostuvo que solo pide al gobierno federal los recursos que "por justicia corresponde" a sus estados

La Alianza Federalista, conformada por 10 gobernadores opositores a la Administración de Andrés Manuel López Obrador, manifestó que nunca ha estado en su agenda la “fragmentación de México”.

Buscamos la edificación de un federalismo funcional y respetuoso que devuelva a estados y municipios más recursos que ahora. Solo exigimos lo que por justicia nos corresponde”, expresó el grupo por medio de un comunicado en Twitter.

¿Con qué calidad moral podríamos enorgullecernos del triunfo de deportistas y artistas mexicanos si su país no los apoya?”, cuestionó el grupo de mandatarios estatales.

Finalmente, la Alianza Federalista sostuvo que el talento debe impulsarse con recursos y mecanismos transparentes que les aseguren un futuro prometedor, “no solo aplaudirles”.

Este miércoles, el presidente López Obrador dejó en claro que el bloque opositor no puede salirse del pacto federal si no es a través de una reforma constitucional, además de que no entregará dinero a los estados que corresponda a la Federación.

El mandatario manifestó que no se trata de un asunto personal con los gobernadores, y los retó a demostrar que su Administración le debe dinero a sus estados.

“Ayer en la mañana me preguntaron de que algunos gobernadores están planteando el que se rompa el pacto federal o el que tengan más recursos, más presupuesto. Explicaba que esto tiene que ver con la Constitución, que no es un asunto personal, no es conmigo, es con la Constitución”, señaló. “Explico esto para que no haya manipulación, y sostuve que se tendría que llevar a cabo una reforma constitucional para cambiar la fórmula de la distribución del presupuesto, porque hay estados que solicitan más recursos y esos recursos son los que se entregan a otros estados, porque el Presupuesto Federal no se distribuye a capricho, sino que existe una fórmula en donde a las entidades federativas se les entrega un monto anual de acuerdo a la población, de acuerdo a la pobreza y a otros parámetros, eso obedece a un mandato constitucional”, expresó.

