AMLO reta a Alianza Federalista a probar si les debe dinero; “no entregaremos dinero de la Federación”, dijo

El presidente López Obrador dejó en claro que no es un asunto personal contra gobernadores opositores a su administración

Tras el choque con los gobernadores de la Alianza Federalista, el presidente Andrés Manuel López Obrador les dejó en claro que no pueden salirse del pacto federal si no es a través de una reforma constitucional, y que no les entregará dinero a las entidades que corresponde a la Federación.

En la conferencia matutina de este miércoles en Palacio Nacional, López Obrador dejó en claro que no es un asunto personal contra gobernadores opositores a su Administración.

“Ayer en la mañana me preguntaron de que algunos gobernadores están planteando el que se rompa el pacto federal o el que tengan más recursos, más presupuesto. Explicaba que esto tiene que ver con la Constitución, que no es un asunto personal, no es conmigo, es con la Constitución”, señaló.

“Explico esto para que no haya manipulación, y sostuve que se tendría que llevar a cabo una reforma constitucional para cambiar la fórmula de la distribución del presupuesto, porque hay estados que solicitan más recursos y esos recursos son los que se entregan a otros estados, porque el presupuesto federal no se distribuye a capricho, sino que existe una fórmula en donde a las entidades federativas se les entrega un monto anual de acuerdo a la población, de acuerdo a la pobreza y a otros parámetros, eso obedece a un mandato constitucional”, expresó.

“Estos acuerdos se empezaron a establecer desde los años 80, la Ley de Coordinación Fiscal. Para que reciban más unos y otros van a recibir menos, tiene que haber un acuerdo y una reforma constitucional, no es decir ‘es que no nos están dando’ lo que nos corresponde’ o ‘porque nosotros somos opositores al presidente él no no está entregando lo que nos corresponde'””, refirió.

López Obrador, quien se refirió de forma particular a Jalisco, les recalcó que su gobierno actúa en el marco de la Constitución y que no se deben recursos a ningún estado, y denunció que incluso algunas entidades deben impuestos.

“Dicen que ‘los recortes nos afectan’, ¿en qué les afectan? Si los recortes los está haciendo el gobierno federal y aplican para los gastos del gobierno federal” (…) Si los gobernadores siguen utilizando aparatos de protección y aviones y helicópteros privados es otro asunto, pero no se les obliga a que haya austeridad en los estados”, argumentó.

También, de lo que corresponde a la Federación no le vamos a entregar dinero, que quede claro, a los gobiernos de los estados, y no por desconfianza, ni por precaución, sino porque hemos decidido entregar los apoyos de manera directa a la gente, no queremos intermediarios, esto me lo recomendó el pueblo durante el tiempo largo que hice campaña por el país”, enfatizó.

El mandatario mexicano celebró que gobernadores de la Alianza Federalista llevan a cabo consultas públicas para que los ciudadanos decidan si quieren salir del pacto federal.

“Si se va a hacer una consulta, porque es muy bueno que se le consulte a la gente si se va a proponer una reforma constitucional, y si se va a llevar a cabo una controversia constitucional entre el gobierno de un estado y la federación, que la gente conozca toda la información, que no se engañe”, destacó.

Qué bien que se va a llevará a cabo esa consulta para que la gente participe. Eso es la democracia, y aclarar para que no vayan a andar diciendo que no les entregamos recursos, no les debemos nada y se entregan todos los recursos que por ley les corresponde. Si tienen pruebas de que no se les han entregado los recursos que las entreguen, de los que les corresponde, les dirías que hasta nos deben si hacemos cuentas, en algunos casos que no han pagado impuestos”, sostuvo.

Con información de López-Dóriga Digital