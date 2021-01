Juan Carlos Loera será el candidato de Morena para gubernatura de Chihuahua

No se puede estar de bravucón todo el tiempo, desafiando al presidente de la República solo para hacer politiquería; eso no trae ningún beneficio a la gente. Gobernar un estado no se trata de pelear, sino de conciliar y cooperar por el bien común.https://t.co/C3bUJ44SCN

— Mario Delgado (@mario_delgado) January 7, 2021