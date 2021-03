Asegura AMLO que no tiene elementos para calificar de imparciales a consejeros del INE

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no tiene elementos para afirmar que los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) son imparciales.

López Obrador hizo referencia al acuerdo del INE para evitar la sobrerrepresentación partidista en la Cámara de Diputados, el cual afecta a Morena, partido del presidente.

“Yo no tengo elementos para decir que son autoridades imparciales. Me van a poder replicar diciendo que ‘¿y la elección de 2018?’ pero no fue por ellos, fue por el pueblo, no pudieron (impedir su triunfo electoral)”, argumentó.