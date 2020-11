Gobierno de México no fue rebasado por la pandemia, asegura López Obrador

Niega Andrés Manuel López Obrador que el Gobierno Federal haya sido rebasado durante la pandemia por COVID-19 en México

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ningún enfermo de COVID-19 se ha quedado sin atención, cama o doctor y negó que el Gobierno Federal hubiera sido rebasado durante la pandemia.

Al inaugurar el Hospital Materno de Texcoco, reconoció que se trata de una pandemia con un virus terrible que ha provocado mucho daño, dolor y sufrimiento, pero se va saliendo adelante gracias a la conducción del gobierno, aunado al buen comportamiento de la gente.

Dijo que a pesar del incremento de contagios en recientes días, se tiene la mitad de camas disponibles en cerca de mil hospitales destinados a atender contagiados por COVID-19.

Dio a conocer que firmó otro convenio con hospitales privados para contar con 150 camas más para tratar a enfermos que requieran terapia intensiva.

López Obrador añadió que la atención médica en la pandemia comenzó una nueva etapa que tiene como fin disminuir muertes, que hasta ahora suman más de 100 mil.

Indicó que hay mayor experiencia del personal médico y se están seleccionando los mejores hospitales para que los enfermos puedan recuperarse y con ello reducir el número de muertes.

Indicó que a pesar de lo difícil de la pandemia, el gobierno federal continúa con el plan de infraestructura hospitalaria originalmente trazado.

“Ya tenemos 130 hospitales terminados; 60 totalmente equipados y 70 están en proceso de terminación. Se están equipando y se contrata a personal médico”, destacó.

“Se heredó un déficit de médicos y especialistas. México no tiene hoy los médicos que requiere su población (…) no había presupuesto suficiente para la salud, no había espacios”, manifestó.

Subrayó que la estrategia federal para controlar la epidemia de COVID-19 ayudó a reconvertir hospitales y capacitar a profesionales de la salud a tiempo, porque no eran suficientes las tres mil camas y 800 especialistas con las que se contaba para la atención de personas enfermas por coronavirus.

Con información de López-Dóriga Digital