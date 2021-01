Gertz abrirá todo el Caso Cienfuegos

El fiscal Gertz Manero respondió a sus críticos por el caso Cienfuegos y reveló que llevará el caso a tribunales internacionales "porque están descalificando a México"

No se puede salir de una crisis desde la desesperanza,

la pérdida de la esperanza. Florestán.

Alejandro Gertz Manero respondió a sus críticos por el caso Cienfuegos, y me dijo que esos mismos que ahora lo señalan a él, callaron cuando el gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Justicia, se desistió de los cargos contra el exsecretario de la Defensa Nacional y ahora cargan contra la Fiscalía General de la República, FGR, y contra él, por decretar la No Acción Penal por falta de evidencias en la investigación de la DEA.

En una entrevista en Radio Fórmula, denunció al gobierno de Estados Unidos por guardar en secreto durante ocho años la investigación contra el militar, violando los acuerdos bilaterales de colaboración. Y es que dio a conocer que el caso se abrió en 2013, en el primer año de Salvador Cienfuegos como titular de la SEDENA en el gobierno anterior.

Señaló que el presidente López Obrador se quedó corto al decir que estaba decepcionado del procedimiento de la DEA y reveló que va a hacer público el expediente completo y llevar el caso a tribunales internacionales porque están descalificando a México porque no hicimos aquí lo que ellos no quisieron hacer allá: procesar al general. Se me hace muy raro que se inconformen en México con la decisión de la Fiscalía y no con la decisión de la fiscalía de Estados Unidos.

Y dijo ser víctima de un linchamiento político que ha venido dándose día con día, mes con mes, todo el tiempo. Y recordó que lo acusaron de conflictos de intereses, cuando yo los metí a la cárcel; de que estaba enfermo y a las puertas de la muerte; de que ya había renunciado y me había ido, de que la Fiscalía no hacía nada, apuntó.

O sea que el siguiente paso es dar a conocer el expediente completo y llevar el caso a los tribunales internacionales para que decidan quién falló en la investigación, la FGR o la DEA y quién la ocultó.

Todo un caso inédito, con un fiscal inédito que no se guarda nada.

RETALES

DRAMA.- Anoche se alcanzaron nuevos máximos en la pandemia, mil 584 muertes, una cada 54 segundos, y llegar a 142 mil 832 y 18 mil 894 casos, el tercer peor día, uno cada cinco segundos, y sumar un millón 668 mil 396; REPELE.- Morena impidió que comparecieran Jorge Alcocer y Hugo López Gatell ante la Permanente. En esto, la senadora morenista, Antares Guadalupe Vázquez, pidió a la oposición que aunque les dé asquito, vean las mañaneras. Menos mal que es cuatroteísta; y RECURSO.- La Consejería Jurídica de la Presidencia, a cargo de Julio Scherer Ibarra, cumplió lo que adelanto la semana pasada: presentó un recurso ante el Tribunal Electoral por la resolución del INE que limita el temario del presidente en las mañaneras en este período electoral. Luego vendrá la cancelación de sus transmisiones en tiempos de campaña, el 4 de abril. El primer caso lo puede ganar Scherer;

Nos vemos mañana, pero en privado.