Estados Unidos se rajó y retiró acusación al general Salvador Cienfuegos: Gertz Manero

Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), dejó en claro que no eran sólidas las pruebas contra el general y extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, de quien los Estados Unidos no tenía pruebas en su contra.

Gertz Manero apuntó que ya se notificó a las autoridades estadounidenses el no ejercicio de la acción penal en contra de Cienfuegos Zepeda, y dejó en claro que “no es el final del asunto”.

“¿Qué sentido lógico y jurídico puede tener toda una investigación que se tardó ocho años, y de un día los acusadores que lo llevaron ante una juez de repente dicen ‘no, no tenemos nada en contra de él, vamos a retirar todos los cargos, lo vamos a declarar inocente y a ver ahora tú que haces’?”, adujo en entrevista para Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula.

¿Cómo si tú tienes un asunto y una investigación sólida con pruebas irrefutables, las presentas ante una juez y luego te rajas? Dices que retiras los cargos por razones de no sé qué cosa, eso no tiene ningún valor en un procedimiento penal, ninguno. Ellos lo pusieron el libertad, lo consideraron inocente, retiraron los cargos ‘”, aseveró.

“Es una trampa, esto no se puede quedar así, esto apenas está comenzando”, puntualizó.

Gertz Manero apuntó que hay una serie de contradicciones que son inválidas en la investigación y aseguró que podría obligar ir juicio a la Administración de Control de Drogas (DEA) ante instancias internacionales para defender el no ejercicio de la acción penal.

“Vamos a a ir a juicio y no lo vamos a llevar nada más en México, es de carácter internacional, esto es un linchamiento. Es para establecer si nosotros tenemos o no la razón”, enfatizó.

Nunca me he dejado apantallar ni maltratar de forma injusta, no lo permitiré en esta ocasión, no por mi, sino por México y sus instituciones legales. Vamos a ver por qué lo perdonaron. No encontraron elementos y buscaron cómo echar la ‘bolita’ a estos. Están locos, no nos vamos a dejar, vamos a juicio contra la DEA o los que hayan llevado este juicio”, señaló.