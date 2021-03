En 2024 me retiro de la política y voy a Palenque, reitera López Obrador; afirma que “hay relevo”

El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a dejar en claro que al terminar su mandato en 2024, se retirará de la política.

López Obrador afirmó que escribirá un libro sobre el pensamiento conservador cuando se retire de la política, lo que le llevará tres años terminar.

Si el pueblo lo decide y el Creador lo permite, yo estoy hasta 2024 y me jubilo, ahí sí a Palenque, pero jubilar es no volver a participar en nada, no opinar”, argumentó.