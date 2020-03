“El muro está haciendo sus efectos”, declara especialista sobre casos de COVID-19 en México y EE.UU.

El epidemiólogo del IMSS, Víctor Borja, aseguró que el muro fronterizo provoca una notable diferencia de casos de COVID-19 entre México y EE.UU.

El doctor Víctor Hugo Borja, director de Prestaciones Médicas del IMSS, afirmó que la diferencia de casos de COVID-19 en México y Estados Unidos es porque “el muro está haciendo sus efectos”.

Durante la conferencia de prensa diaria sobre la situación del coronavirus en el país, el epidemiólogo fue cuestionado sobre la notable diferencia de casos detectados en los estados fronterizos de ambos países.

Mientras que en California se registran 3 mil 944 casos y en Tijuana apenas 10; en Arizona son 508 y en Sonora siete.

“Hay un muro que los divide”, indicó Hugo Borja para explicar que la movilizad al interior de San Diego, California, no se puede comparar con la que existe entre dicha ciudad y Tijuana.

No obstante, aclaró “esto no quiere decir que después no tengamos un brote en estos lugares”.

“Pero el muro está haciendo sus efectos”, finalizó.

Hasta las 13:00 h de este 27 de marzo, en México hay 717 casos confirmados de COVID-19 y 12 decesos.

Con información de López-Dóriga Digital