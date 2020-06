El 41.9 por ciento de empresas esenciales cumplen con protocolos sanitarios, asegura STPS

Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, dio a conocer los resultados del operativo de inspecciones laborales realizadas a 329 empresas

La Secretaría del Trabajo dio a conocer que solo el 41.9 por ciento de las empresas declaradas como esenciales cumplen con los protocolos sanitarios en la nueva normalidad.

Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, dio a conocer en la conferencia matutina de este lunes el operativo de inspecciones laborales a 329 empresas declaradas como esenciales.

De estas verificaciones, el 41.95 por ciento cumplió con las medidas sanitarias; el 34.35 por ciento todavía no inició actividades, el 0.30 por ciento no permitió la visita, y el 1.82 por ciento inició actividades y no cumple con los protocolos sanitarios.

Se detalló que un total de 80 centros de trabajo reportaron al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) un alto número de incapacidades por enfermedades respiratorias y sospecha de coronavirus COVID-19.

De estos 80 centros de trabajo la mayoría son tiendas de autoservicio, ingeniería, mercadotecnia y traslado de valores.

Entre el 8 y el 12 de junio comenzarán las inspecciones a estos centros de trabajo, los cuales se encuentran en su mayoría en el Valle de México y en Baja California.

