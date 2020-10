Decisión sobre consulta popular es sana para la democracia; SCJN actúo como órgano constitucional : Arturo Zaldívar

Lo resuelto ayer por la Suprema Corte es sano para la democracia, para la participación ciudadana y para la pacificación de los conflictos, aseguró el ministro presidente Arturo Zaldívar

Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dejó en claro que la decisión sobre la consulta popular para enjuiciar a expresidentes es “sana para pata la democracia, para la participación de la gente, y para la pacificación de los conflictos”.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, Zaldívar Lelo de Larrea atajó las críticas de un sector de la población y aseguró “que no quede duda, la Corte actuó como un Órgano Constitucional” .

Está el país muy polarizado, las posiciones se asumen muchas veces desde el punto vista emotivo, sin reflexión y sin análisis de lo que sucedió. Si vemos con frialdad nos damos cuenta que no hubo ningún sometimiento, que lo que llegó del presidente y lo que salió son cosas muy distintas y que esta decisión de la Corte es sana para la democracia mexicana, para la participación de la gente en las decisiones y reflexiones de política pública, así como la pacificación de los conflictos”, explicó.

“Si vemos la discusión y la seriedad con la que actuó la Corte, que no quepa duda que actúo como un tribunal constitucional y un un órgano controlador. Se puede tener esta percepción (de sumisión al Ejecutivo), lo entiendo, pero espero que cuando se vaya decantando y comprendiendo lo que pasó y sucedió la percepción cambie”, argumentó.

Sabíamos la trascendencia política y que no íbamos a dejar contentos todos, pero creo que actuamos con responsabilidad y seriedad”, señaló.

Zaldívar Lelo de Larrea, quien apuntó que dicha consulta se realizará el 1 de agosto porque lo marca la Constitución, apuntó que el resultado de la consulta no derivará en acciones jurisdiccionales o judiciales contra nadie, y que solo será vinculatoria para legisladores y el Poder Ejecutivo federal.

Reformulamos la pregunta y en esta reformulación hubo un consenso de ocho ministros, lo que habla de un trabajo colegiado de la Corte como tribunal constitucional”, expuso.

El ministro presidente de la SCJN destacó que el error que cometieron algunos académicos y constitucionalistas es que confundieron que lo que se resolvería era la constitucionalidad de la pregunta “y no es así, sino (lo que dictaminarían era) la constitucionalidad de la materia de la consulta”.

“Categóricamente no, porque la actividad de procuración e impartición de justicia, es decir las facultades del Ministerio Público y de los jueces, tienen que ceñirse a la ley, a lo que marca la ley. Si hay elementos para proceder el ministerio Público debe hacerlo y si no hay elementos, no debe hacerlo; si lo que llega a los juzgados se ajusta a la Constitución y a la ley los jueces procesarán los casos y si no se ajustan tendrán que desecharlos”, reiteró.

El único mandato que tenemos que respetar tanto los fiscales como los jueces es la Constitución y las leyes (…) La Corte unánimemente determinó que la justicia no se consulta. Ayer no se consultó la justicia, por eso precisamente se cambió la pregunta”. sostuvo.

“Esta consulta sí sería vinculante ara el legislador y el Poder Ejecutivo (…) los obligaría a establecer procedimientos no jurisdiccionales, no judiciales, para llevar cabo esclarecimientos de sucesos que pasaron en el país, y que algunos de ello fueron muy lamentables en materia de derechos los derechos humanos, a eso va encaminado. La pregunta va más encaminada a un tema de comisiones de la verdad, que hacía un tema judicial” afirmó.

Con información de López-Dóriga Digital