Comisaria de la Guardia Nacional no fue destituida por observación de ASF, señala Durazo

Foto Notimex.

Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, negó que la comisaria de la Guardia Nacional (GN), Patricia Trujillo, haya sido destituida por comprar un software a sobreprecio. El funcionario federal aclaró que se está investigando su adquisición, a partir de una observación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Hay observaciones de la Auditoría Superior de la Federación sobre la adquisición de un producto de inteligencia; tenemos el compromiso de aclarar totalmente cualquier observación”, dijo Durazo en conferencia matutina, acto en el que estaba presente Trujillo y el comisionado de Protección Federal, Manuel Espino. Durazo expuso que el hecho de que se hagan observaciones sobre el desempeño de una servidora, no significa que tenga responsabilidad sobre desfalcos o malos manejos. No está separada del cargo, no hay motivo para la separación porque de momento no hay responsabilidad”, enfatizó Durazo. De acuerdo con el periódico Reforma, Trujillo habría avalado la compra de un software israelí de espionaje y monitoreo de redes sociales por 500 millones de pesos en 2018. En aquel entonces, Trujillo se desempeñaba como jefa de la División Científica de la Policía Federal. Con información de Notimex