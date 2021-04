Un presidente no puede entrometerse en elecciones: Ciro Murayama

Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), manifestó que un presidente no puede entrometerse en las elecciones.

En la conferencia magistral “2021: las garantías de una elección confiable”, el consejero electoral advirtió que la Constitución es clara en la necesidad de neutralidad por parte de funcionarios públicos.

“Quizá en otros países sea usual que los mandatarios nacionales o locales instiguen a las oposiciones y halaguen a su partido, pero en nuestro caso no lo permite la Constitución , por eso el INE ha sido muy celoso en su labor de arbitraje electoral , pidiendo que nadie se entrometa desde el Gobierno en las elecciones, empezando por la Presidencia de la República , que debe mantener su neutralidad”, expresó.

La responsabilidad inherente a su investidura les impide ser actores electorales, no les compete a quienes gobiernan tratar de dañar o favorecer a uno u otro candidato”.

Las declaraciones de Ciro Murayama se producen tras el reclamo de Andrés Manuel López Obrador contra el INE por retirarle a Félix Salgado Macedonio y a Raúl Morón las candidaturas a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán.

Al respecto, sin mencionar el caso, Murayama Rendón apuntó que se les retiró la candidatura porque “no cumplieron con su obligación de rendir cuentas de sus ingresos y gastos de precampaña”.

Este miércoles, López Obrador calificó como “un atentado a la democracia” el hecho de que el INE haya ratificado retirarles sus respectivas candidaturas a Salgado Macedonio y Morón.

Sobre eso sí voy a opinar siempre porque me importa mucho la democracia, creo que se debe respetar la resolución del Tribunal en el sentido de que puede haber una sanción pero no quitarles el derecho de participar, es un derecho constitucional, sI vamos al fondo, en la democracia manda el pueblo (…) no las estructuras”, dijo.

“¿Por qué impedir que el pueblo sea el que decida? ¿Por qué no se les deja al pueblo de Michoacán y Guerrero que decidan? Si son malos ciudadanos, ¿qué no puede el pueblo calificarlos, reprobarlos o elegirlos? Estaríamos ante un hecho inédito, nunca se ha llevado a cabo una cosa así, si estamos dando los primeros pasos para establecer una auténtica democracia y vamos a golpear así a la democracia, no es exagerado lo que dije, es un atentado a la democracia”, afirmó.