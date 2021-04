“Atentado a la democracia” retiro de candidaturas a Salgado Macedonio y Morón: AMLO

El presidente calificó como "atentado a la democracia" que INE haya ratificado quitar candidaturas a Raúl Morón y Salgado Macedonio

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, calificó como “un atentado a la democracia” el hecho de que el Instituto Nacional Electoral (INE) haya ratificado retirarles sus respectivas candidaturas a gobernador tanto a Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, ambos de Morena.

López Obrador pidió esperar a la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre estos dos casos, aunque recalcó que no hay que quitarles el derecho constitucional tanto a Salgado Macedonio como a Morón de participar en las elecciones de 2021.

“Sobre eso sí voy a opinar siempre porque me importa mucho la democracia, creo que se debe respetar la resolución del Tribunal en el sentido de que puede haber una sanción pero no quitarles el derecho de participar, es un derecho constitucional, sI vamos al fondo, en la democracia manda el pueblo (…) no las estructuras”, dijo.

¿Por qué impedir que el pueblo sea el que decida? ¿Por qué no se les deja al pueblo de Michoacán y Guerrero que decidan? Si son malos ciudadanos, ¿qué no puede el pueblo calificarlos, reprobarlos o elegirlos? Estaríamos ante un hecho inédito, nunca se ha llevado a cabo una cosa así, si estamos dando los primeros pasos para establecer una auténtica democracia y vamos a golpear así a la democracia, no es exagerado lo que dije, es un atentado a la democracia”, afirmó.

López Obrador – quien pidió al INE actuar “con rectitud, con integridad, sin fobias, sin fanatismos”- volvió a arremeter contra sus adversarios por ahora demócratas cuando en anteriores ocasiones han sido “tenaces violadores de las leyes”, y pidió que se calmarán los ánimos ara que todo se resuelva de forma pacífica.

“Entiendo que existan posturas conservadoras de los que han simulado ser demócratas, cuando la verdad es que han sido tenaces violadores de la Constitución, de las leyes, ejecutores o aplaudidores de fraudes electorales, y ahora se convierten en los paladines de la democracia”, enfatizó.

Ojalá y el Tribunal resuelva en este asunto, y respetar ya esa instancia, lo que decidan. Y lo mismo; que haya debate, pero que no haya insultos, violencia, todo de manera pacífica, y tener confianza”, puntualizó.

“Hay que serenarse en todo, ayer dije que ya se iba a terminar el periodo del presidente y de dos consejeros, pero no, me equivoque, concluye su periodo hasta el 2023 y también me equivoqué porque dije que estaban sancionando a Félix (Salgado Macedonio) por 150 mil pesos, y resultado que son 19 mil pesos, y al candidato de Michoacán, (Raúl) Morón, creo que por 12 mil pesos. Todo esto lo tiene que ver el Tribunal, porque (el INE) no es todavía la última instancia”, destacó.

Con información de López-Dóriga Digital