AMLO confía en que “no será lo mismo” contagios tras Semana Santa

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México previó este lunes que no será lo mismo los contagios por COVID-19 en el país tras acabar el periodo vacacional de Semana Santa 2021.

En la conferencia matutina de este martes en Palacio Nacional, López Obrador piensa que no será la misma situación de casos y muertes como la ocurrida en los dos anteriores rebrotes por coronavirus de julio y el periodo diciembre 2020-enero 2021.

Vamos bien en la preocupación de un rebrote, que el que vengan contagios por Semana Santa, pensamos que no va a ser lo mismo porque no tiene ya el mismo efecto la pandemia, eso lo deseamos aunque nos podemos equivocar, cometemos errores, porque la perfección solo el creador, ese no se equivoca, los humanos sí”, recalcó.