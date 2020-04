A finales de mes regresará avión presencial: AMLO

El presidente López Obrador aseguró que ya tiene la fecha en que regresará el avión presidencial a nuestro país

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el avión presidencial TP01 Boeing 787-8 “José María Morelos” llegará a México a finales de mes.

Esto lo confirmó el mandatario mexicano durante su conferencia matutina de este lunes en Palacio Nacional.

“Va a regresar el avión presidencial, ya tengo la fecha. Me decía el general Sandoval (Luis Cresencio, titular de Sedena) me dijo que llegaba en 15 días, esto es a finales de mes, pero ahora no lo tocamos porque vamos a salir de la pandemia, ya después los invito a visitarlo”, aseguró a la prensa.

Actualmente, el avión presidencial TP01 Boeing 787-8 “José María Morelos” se encuentra estacionado en Victorville, California, desde el 3 de diciembre del 2018.

Con información de López-Dóriga Digital