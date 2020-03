Trump firma orden para evitar alza de precios y acaparamiento de productos

Este lunes, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para evitar el acaparamiento de productos y el aumento de los precios de los suministros en medio del brote de coronavirus.

President @realDonaldTrump just signed an EO to prevent hoarding & price gouging of supplies needed in our war against the #Coronavirus. This sends a strong message – we will not let those hoarding vital supplies & price gougers to harm the health of America in this hour of need. pic.twitter.com/eksxQOVKNM

— Stephanie Grisham (@PressSec) March 23, 2020