Trump debe ser destituido de inmediato, sentencia Nancy Pelosi; amenaza con segundo juicio político

Nancy Pelosi, líder de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, sentenció que “Donald Trump debe ser destituido de inmediato” como presidente tras el asalto al Capitolio de este miércoles.

Yesterday, American democracy came under attack — but we refuse to be bullied into abandoning our duty to work #ForThePeople. https://t.co/6KoVAVbZh7

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) January 7, 2021