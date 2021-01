Video Simpatizantes de Trump toman el Capitolio en Washington DC; decretan toque de queda

Autoridades de EE.UU. declararon cierre de emergencia del Capitolio y desalojaron áreas del edicio en medio de manifestaciones de simpatizantes de Trump

Miles de simpatizantes de Donald Trump rodearon el Capitolio de Washington DC para clamar justicia ante el supuesto fraude electoral, que aseguran, le dio la victoria a Joe Biden como próximo presidente de Estados Unidos.

Patriots facing off the Capitol Police after pushing through barricades at the United States capitol. #WashingtonDC #DCProtest pic.twitter.com/2VR7O3CWJe — Kitty Boomhauer (@KBoomhauer) January 6, 2021

Después de que iniciara la sesión del Congreso para ratificar los votos electorales obtenidos por Biden en las elecciones de noviembre pasado, los seguidores de Trump rompieron las vallas del edificio en un intento por tomarlo.

Trump supporters chase away the outnumbered Capitol Police and throw objects at them. pic.twitter.com/SHLCslQOty — Julio Rosas (@Julio_Rosas11) January 6, 2021

La Policía del Capitolio procedió a un cierre de emergencia y a desalojar edificios como el Madison de la Biblioteca del Congreso y el de oficinas de Cannon House como medida preventiva.

US Capitol right now. pic.twitter.com/NtkxaeRBhd — Brian Entin (@BrianEntin) January 6, 2021

Algunos manifestantes lograron irrumpir en el Capitolio por una de las puertas principales y causaron destrozos.

Tras un enfrentamiento con la Policía algunos fueron desalojados en calma y de manera ordenada mientras que otros se adentraron en el inmueble.

BREAKING: revolution in process as Trump supporters break into the Capitol building, attacking police, breaking windows, and knocking down doors Full anarchy at this “mostly peaceful” demonstration DC The people have pushed through & are storming to main chambers pic.twitter.com/NW6VDDNBQw — ELIJAH SCHAFFER (@ElijahSchaffer) January 6, 2021

Debido a las protestas el Senado suspendió el debate iniciado por la objeción presentada a los votos electorales obtenidos por Biden en el estado de Arizona.

Protestors have entered the Capitol. pic.twitter.com/dzaDGn5MoC — Jazmine Ulloa (@jazmineulloa) January 6, 2021

Al interior de la Cámara de Representantes guardias de seguridad sacaron sus armas y las apuntaron hacia la entrada ya bloqueada, ante una posible irrupción de los manifestantes.

Video from the chamber. pic.twitter.com/UKF7MScHKN — Matt Fuller (@MEPFuller) January 6, 2021

Pero ello no impidió que un hombre llegara hasta el estrado de la Cámara, tomara posesión de la silla principal y sentenciara en voz alta “Trump ganó la elección“.

They’re in the chamber. One is up on the dais yelling “Trump won that election!” This is insane pic.twitter.com/p6CXhBDSFT — Igor Bobic (@igorbobic) January 6, 2021

Minutos más tarde una mujer manifestante fue herida de bala en el cuello, en el enfrentamiento entre policías y simpatizantes, estos últimos en su intento por ingresar a todas las salas del Capitolio.

Paramédicos retiraron a la víctima en una camilla para su traslado a un hospital.

A young woman was just shot in the neck right besides me in the Capitol Building pic.twitter.com/hLQo4IP8J1 — Tayler Hansen (@TaylerUSA) January 6, 2021

Donald Trump exhorta a la paz; “Somos el partido de la Ley y el Orden”, afirma

Ante la escalada de violencia y tras presentarse ante sus simpatizantes, el presidente Trump pidió apoyar a las autoridades y mantener la paz.

“Por favor, apoyen a nuestra Policía del Capitolio y las fuerzas del orden. Realmente están del lado de nuestro país. ¡Manténgase en paz!”, escribió en Twitter.

Please support our Capitol Police and Law Enforcement. They are truly on the side of our Country. Stay peaceful! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

En un segundo mensaje el mandatario recordó que el Partido Republicano es el de “La Ley y el Orden” por lo que exhortó a mantener la calma.

“Pido a todos en el Capitolio de Estados Unidos que permanezcan en paz. ¡Sin violencia! Recuerden, NOSOTROS somos el Partido de la Ley y el Orden: respeten la Ley y a nuestros grandes hombres y mujeres de azul. ¡Gracias!”, dijo.

I am asking for everyone at the U.S. Capitol to remain peaceful. No violence! Remember, WE are the Party of Law & Order – respect the Law and our great men and women in Blue. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

“Violencia en Capitolio debe detenerse ahora”

Al igual que el presidente, el vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, reprobó la destrucción ocurrida la tarde de este miércoles y expresó que “la violencia en el Capitolio debe detenerse” de manera inmediata.

“La violencia y la destrucción que tienen lugar en el Capitolio de los Estados Unidos deben detenerse y deben detenerse ahora. Cualquiera que esté involucrado debe respetar a los agentes del orden y salir inmediatamente del edificio”, dijo.

The violence and destruction taking place at the US Capitol Must Stop and it Must Stop Now. Anyone involved must respect Law Enforcement officers and immediately leave the building. — Mike Pence (@Mike_Pence) January 6, 2021

Reconoció que la protesta es un derecho de todo ciudadano, pero apeló a que se realice de manera pacífica. Aseveró así que el ataque de esta tarde no será tolerado y que los involucrados serán procesados.

“La protesta pacífica es un derecho de todos los estadounidenses, pero este ataque a nuestro Capitolio no será tolerado y los involucrados serán procesados con todo el peso de la ley.”

Peaceful protest is the right of every American but this attack on our Capitol will not be tolerated and those involved will be prosecuted to the fullest extent of the law. — Mike Pence (@Mike_Pence) January 6, 2021

Por su parte, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Chad Wolf, recriminó que ninguna persona tiene derecho a atacar a las instituciones federales.

Advirtió que los responsables de la violencia en el Capitolio deben rendir cuentas.

“La violencia en cualquier forma es inaceptable. Nadie tiene derecho a atacar NINGUNA institución federal sin importar la motivación. Los oportunistas violentos en los terrenos del Capitolio de los Estados Unidos deben rendir cuentas. Tenemos una orgullosa historia de resolver nuestras diferencias por medios pacíficos”, publicó en Twitter.

Violence in any form is unacceptable. NO one has the right to attack ANY federal institution regardless of motivation. Violent opportunists at the US Capitol grounds must be held accountable. We have a proud history of resolving our differences through peaceful means. — Acting Secretary Chad Wolf (@DHS_Wolf) January 6, 2021

Ordenan toque de queda en Washington DC

La alcaldesa del distrito de Columbia, Muriel Browser, ordenó un toque de queda para la ciudad de Washington DC ante las protestas de simpatizantes de Donald Trump.

Ninguna persona podrá estar en la calle a partir de las 18:00 h local de este miércoles y hasta las 06:00 h del jueves.

Trabajadores esenciales y medios de comunicación debidamente acreditados quedarán exentos del toque de queda.

Today, I'm ordering a citywide curfew for the District of Columbia from 6:00 p.m. on Wednesday, January 6, until 6:00 a.m. on Thursday, January 7. pic.twitter.com/lp6Pt3DcYC — Mayor Muriel Bowser (@MayorBowser) January 6, 2021

Con información de López-Dóriga Digital