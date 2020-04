Nueva York certifica baja en el pico de COVID-19

El estado de Nueva York, epicentro de la pandemia de coronavirus en Estados Unidos, certificó este lunes su descenso del pico de COVID-19 tras registrar 478 fallecidos en un día, la cifra más baja en dos semanas, y su gobernador, Andrew Cuomo, planteó pagar un “complemento de peligrosidad”, un bonus del 50 por ciento, a los trabajadores de primera línea.

En su actualización diaria, Cuomo señaló que el número de nuevos contagios se ha estabilizado y que están “bajando” las hospitalizaciones y entubaciones de pacientes por coronavirus, lo que invitó a pensar si “ya hemos pasado el pico”, aunque aseguró que “las salas de emergencia siguen estando por encima de su capacidad”.

De acuerdo a las últimas cifras del gobernador, este domingo murieron 478 personas en todo el estado por complicaciones derivadas de la COVID-19, 23 de ellas en residencias de la tercera edad y el resto en hospitales, lo que supone el sexto día en descenso y sitúa la cifra total de decesos provocados por la pandemia en 14 mil 347, una cifra que la Universidad Johns Hopkins eleva a 18 mil 298 porque incluye los casos de las muertes domiciliarias y sospechosas de ser COVID-19.

Cuomo afirmó haber pasado de preguntarse “¿hemos pasado el pico?” a “¿cuánto tiempo vamos a estar en este nivel?” y “¿cómo de largo y abrupto será el descenso?”, para lo que las autoridades intentan prepararse con medidas de mitigación en poblaciones vulnerables y plantean recompensas a los trabajadores esenciales que han llevado el peso de la lucha contra el virus.

En ese sentido, el gobernador anunció una colaboración entre el estado y la ciudad de Nueva York para llevar esta semana a los complejos de viviendas públicas, donde viven casi medio millón de personas de renta baja, servicios médicos que faciliten los diagnósticos y materiales de protección desde mascarillas hasta gel desinfectante.

Cuomo también propuso un “complemento de peligrosidad a los trabajadores de primera línea” y resaltó que buena parte de ellos son negros y de piel oscura, precisamente las comunidades que “de manera más desproporcionada están siendo víctimas de la COVID-19, porque están exponiéndose” generalmente al no poder ejercer desde casa.

“El 41 por ciento de trabajadores de primera línea son gente de color. El 45 por ciento de los empleados de transporte, el 57 por ciento de los empleados de limpieza, el 40 por ciento de los sanitarios. También los repartidores y cuidadores de niños. La economía se ha cerrado para quienes tienen el lujo de poder cerrar. Dos tercios en primera línea son mujeres, y un tercio pertenecen a hogares de renta baja”, expuso.

“Mientras unos se enfrentan al desquicio de estar encerrados, ellos están saliendo y enfrentándose al coronavirus, por eso se infectan más. Propongo que se les dé un 50 por ciento de bonus”, agregó.

Cuomo, que este fin de semana anunció pruebas de anticuerpos de coronavirus a gran escala en el estado para saber qué porcentaje de población ha pasado la enfermedad, agregó este lunes que planea una iniciativa de “seguimiento” de los contactos que tuvieron los positivos, que supondría contratar “un ejército de trabajadores para que investiguen”.

Nueva York propone “reimaginar” EE.UU. antes de reabrirlo

Las autoridades de Nueva York propusieron este lunes “reimaginar” la economía del país antes de reabrirla, en referencia al polémico plan del presidente Donald Trump, y pidieron al gobierno federal fondos para cubrir los gastos extraordinarios que está generando la crisis.

Cuomo aseguró que “todo el mundo está ansioso por que la economía se reabra y volver al trabajo” pero la cuestión “no debería ser cuándo se reabre y el qué”, sino “poner el listón más alto” y buscar soluciones que ayuden a “reconstruir mejor” la sociedad, como se hizo tras el 11 de septiembre o el Huracán Sandy.

“No necesitas protestar para convencer a nadie de que tenemos que volver al trabajo y poner en marcha la economía, pero hay que pensar en qué queremos decir con reapertura (…). Utilicemos esta situación de crisis para aprender lecciones, valorar desde la reflexión y reimaginar qué queremos que sea la sociedad”, dijo Cuomo en su actualización diaria.

El gobernador ha formado un “equipo de trabajo para reimaginar” esa sociedad y que se centrará principalmente en el sur de Nueva York, la zona más afectada por la pandemia, para “planear cambios que normalmente no podríamos hacer si no hubiéramos tenido esta situación”, pero mientras tanto pidió “no hacer daño y no dejar que suban las cifras”.

En ese sentido, advirtió de que las playas, negocios, escuelas, conciertos y otros “puntos calientes” en los que la población tiene contacto deberían mantenerse cerrados porque “cuando se incrementa la actividad, se acelera el ritmo de infección” y eso podría llevar a un repunte en las hospitalizaciones, que en los últimos días han descendido.